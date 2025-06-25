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«Черноморец» объявил об уходе главного тренера Олега Василенко

Олег Василенко покинул пост главного тренера новороссийского «Черноморца», сообщает пресс-служба клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в минувшем сезоне новороссийский клуб занял на третье место в турнирной таблице Первой лиги. Команда не смогла принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ из-за несоответствия домашнего стадиона «Центральный» требованиям лиги.

«Футбольный клуб “Черноморец” и главный тренер команды Олег Василенко договорились о прекращении сотрудничества.

Олег Петрович возглавил “Черноморец” в августе прошлого года, когда команда находилась на 14 месте с 8 очками. Под руководством Василенко бело-синие сыграли 27 матчей в первенстве России, в которых одержали 17 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. По итогам сезона “Черноморец” занял третье место и завоевал бронзовые медали чемпионата.

Вместе с Олегом Василенко ФК “Черноморец” покидают помощник главного тренера Сергей Омельянчук, а также тренеры Константин Синеоков и Игорь Лебеденко.

ФК “Черноморец” благодарит всех за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере и в жизни», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.