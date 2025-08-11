Ричмонд
Первая лига, теннис, ЧР по тяжелой атлетике: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 11 августа, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Факел"

Первая лига. 4-й тур. «КАМАЗ» — «Факел»

19:55. Где смотреть: «Матч Премьер».

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 4, 11.08.2025, 20:00
КАМАЗ
-
Факел
-

Любопытное противостояние в рамках 4-го тура Первой лиги по футболу. Воронежцы победили в трех первых матчах чемпионата — подопечные Игоря Шалимова были сильнее костромского «Спартака», «Уфы» и саратовского «Сокола». В случае победы «Факел» догонит екатеринбургский «Урал», набравший максимальные 12 очков в четырех стартовых турах первенства. Скромный «КАМАЗ» также удачно провел старт нового сезона Первой лиги. Сначала он сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (1:1), а затем победил в матчах с ульяновской «Волгой» (2:1) и «Челябинском» (2:1). Команда Ильдара Ахметзянова умело действует на контратаках, особенно с командами, предпочитающими долго контролировать мяч.

Воронежцы являются фаворитами матча, но челнинцы сделают все возможное, чтобы на домашнем стадионе отобрать очки у команды, еще в прошлом сезоне выступавшей в Премьер-лиге.

Теннис. WTA 1000. Цинциннати (США). Женщины. Третий круг. Анна Калинская (Россия, 28) — Аманда Анисимова (США, 5)

22:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Россиянке Анне Калинской в третьем круге турнира WTA 1000 в Цинциннати будет противостоять американка российского происхождения Аманда Анисимова, которая проводит лучший сезон в карьере. Этим летом Анисимова добралась до финала Уимблдона. В поединке с представительницей России американка является главной фавориткой, но Анна способна на сюрпризы. Именно на харде Калинская выступает успешнее всего. Теннисистки встретятся друг с другом во второй раз. Год назад на турнире в Торонто сильнее была Анисимова.

Также 11 августа в Цинциннате выйдут на корт Екатерина Александрова (она сыграет с австралийкой Майей Джойнт), Елена Рыбакина (соперницей представительницы Казахстана будет бельгийка Элизе Мертенс) и Арина Соболенко. Первая ракетка мира из Беларуси встретится c Эммой Радукану из Великобритании.

Чемпионат России по тяжелой атлетике

13:30. Где смотреть: «Матч Страна».

В Санкт-Петербурге проходит первенство страны по тяжелой атлетике. Чемпионат посвящен 140-летию этого вида спорта в нашей стране. Ожидается, что за 4 дня турнира на помост чемпионата России выйдут более 200 спортсменов, включая сильнейших спортсменов страны. 11 августа пройдут соревнования до 67 кг среди мужчин, а также в трех весовых категориях среди женщин — до 76, до 81 и до 87 кг. Все эти соревнования покажет «Матч Страна», начиная с 13:30:

