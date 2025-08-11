Первая лига, теннис, ЧР по тяжелой атлетике: что смотреть сегодня

Россиянке Анне Калинской в третьем круге турнира WTA 1000 в Цинциннати будет противостоять американка российского происхождения Аманда Анисимова, которая проводит лучший сезон в карьере. Этим летом Анисимова добралась до финала Уимблдона. В поединке с представительницей России американка является главной фавориткой, но Анна способна на сюрпризы. Именно на харде Калинская выступает успешнее всего. Теннисистки встретятся друг с другом во второй раз. Год назад на турнире в Торонто сильнее была Анисимова.