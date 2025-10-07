«Черноморец» рискует потерять профессиональный статус

«Летом 2025 года основатель и председатель совета директоров группы компаний “Дело” Сергей Шишкарев официально вышел из управления “Черноморцем”, но обещанные на 2025 год клубу 200 млн рублей выделил. Новым учредителем клуба стала строительная компания, входящая в топ-5 застройщиков Краснодарского края. Мэрия обозначила бюджет на новый сезон в размере 450 млн. У “КАМАЗа”, который сейчас идёт в топ-6 таблицы, бюджет меньше. Однако на данный момент денег на клубных счетах почти не осталось — при том, что летом клуб продавал игроков из прошлого состава, занявшего третье место в первенстве. Стежко ушел за приличные для Первой лиги деньги в “Краснодар”. По информации из клуба, значительные суммы были направлены на покрытие долгов — зарплаты, компенсации и так далее. Если в ближайшее время “Черноморец” не найдет дополнительных источников финансирования, может до конца года столкнуться с большими проблемами, вплоть до потери профессионального статуса», — приводит слова источника, знакомого с ситуацией «Чемпионат».