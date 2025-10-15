Ричмонд
Олег Кононов спустя два месяца вернулся в «Торпедо»

Ранее руководство московского клуба объявила о расторжении договора с Дмитрием Парфеновым, который работал в клубе с 13 сентября.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торпедо"

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о возвращении Олега Кононова на пост главного тренера команды. Отмечается, что решение о назначении Кононова принято учредителями футбольного клуба «Торпедо».

Олег Кононов возглавлял «Торпедо» с января 2024 года по август 2025-го. Под его руководством команда заняла второе место в Первой Лиге в сезоне-2024/2025 и вышла в Российскую Премьер-лигу, но была исключена из турнира из-за скандала с подкупом судей.

59-летний специалист ранее возглавлял львовские «Карпаты», «Севастополь», «Краснодар», «Ахмат», «Спартак», тульский «Арсенал» и футбольный клуб «Рига».

«Торпедо» располагается на последней позиции в турнирной таблице Первой лиги, набрав 10 очков в 14 матчах. 16 октября черно-белые сыграют с «Велесом» в рамках Кубка России.