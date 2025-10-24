Избившего пешехода судью не будут назначать на матчи ФНЛ

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о конфликте, который случился 8 октября в Казани. Находившийся за рулем автомобиля арбитр Захаров не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал.
«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — цитирует ТАСС представителя службы коммуникаций РФС.
В отношении 31-летнего Захарова составлены административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу.
В сезоне-2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги.