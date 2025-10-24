Ричмонд
Избившего пешехода судью не будут назначать на матчи ФНЛ

Судья Игорь Захаров, ударивший человека на проезжей части в Казани, отстранен от обслуживания матчей ФНЛ. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Уфа»

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о конфликте, который случился 8 октября в Казани. Находившийся за рулем автомобиля арбитр Захаров не пропустил пешехода на переходе, хотя тот просил его остановиться. После чего судья вышел из машины, ударил мужчину и уехал.

«Арбитр Игорь Захаров не будет назначаться для работы на ближайших матчах ФНЛ. Департамент судейства РФС ожидает от арбитра пояснений по происшествию, участником которого он оказался, а также юридического урегулирования ситуации», — цитирует ТАСС представителя службы коммуникаций РФС.

В отношении 31-летнего Захарова составлены административные протоколы за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, остановку и стоянку на пешеходном переходе, а также непредоставление преимущества пешеходу.

В сезоне-2025/26 Захаров отсудил пять матчей Первой лиги.