Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.40
П2
5.54
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.80
П2
7.31
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.53
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.36
П2
5.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.34

Новый стадион «Шинника» в Ярославле планируют сдать к 2030 году

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что строительство нового стадиона футбольного клуба «Шинник» планируется завершить к 2030 году.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Когда увидим «Шинник» в РПЛ?

— Занимаемся командой и развиваем молодежную команду. Новый стадион проектируется. Планируем, что он будет построен к 2030 году. Дальше будет стоять задача по выходу в РПЛ, — сказал Евраев в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 22, 2.03.2026, 19:30
Родина
-
Шинник
-

Объект на 12 тысяч человек будет на том же месте, где и находится сейчас, и позволит проводить не только матчи Первой Лиги, но и будет соответствовать требованиям Российской Премьер-лиги, европейским и международным соревнованиям.

Стадион «Шинник» был открыт в 1923 году. Дважды на арене проводилась реконструкция — в 1957 и 2018 годах. Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко сообщил, что для футболистов ярославского клуба планируют построить стадион меньшей вместимости на период строительства нового спортивного объекта.

«Шинник» с 26 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Первой Лиги. 2 марта в рамках 22-го тура Первой лиги ярославцы сыграют на выезде против «Родины».