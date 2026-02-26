Новый стадион «Шинника» в Ярославле планируют сдать к 2030 году

— Когда увидим «Шинник» в РПЛ?
— Занимаемся командой и развиваем молодежную команду. Новый стадион проектируется. Планируем, что он будет построен к 2030 году. Дальше будет стоять задача по выходу в РПЛ, — сказал Евраев в эфире программы «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ».
Объект на 12 тысяч человек будет на том же месте, где и находится сейчас, и позволит проводить не только матчи Первой Лиги, но и будет соответствовать требованиям Российской Премьер-лиги, европейским и международным соревнованиям.
Стадион «Шинник» был открыт в 1923 году. Дважды на арене проводилась реконструкция — в 1957 и 2018 годах. Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко сообщил, что для футболистов ярославского клуба планируют построить стадион меньшей вместимости на период строительства нового спортивного объекта.
«Шинник» с 26 очками занимает 11‑е место в турнирной таблице Первой Лиги. 2 марта в рамках 22-го тура Первой лиги ярославцы сыграют на выезде против «Родины».