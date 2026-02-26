«Уфа» шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста

25 февраля стало известно о том, что Агапов был задержан полицией в Уфе, игрок в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы. Позже «Уфа» отреагировала на произошедшее и заявила, что «трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба».
В Telegram‑канале «Уфы» опубликован видеоролик, на котором Агапов стоит перед Уфимским училищем искусств с гитарой в руках.
— Илья, ну что там?
— Не приняли, — сказал Агапов в ролике, аудиосопровождением к которому выбран отрывок из песни Михаила Круга «Владимирский централ».
В феврале Агапов перешел из ЦСКА в «Уфу» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2025/26.