«Уфа» шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста

25 февраля стало известно о том, что Агапов был задержан полицией в Уфе, игрок в нетрезвом состоянии проник в здание музыкальной школы. Позже «Уфа» отреагировала на произошедшее и заявила, что «трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба».