Принадлежащий ЦСКА футболист задержан в Уфе за пьяный дебош

Как сообщает SHOT, задержан защитник «Уфы» Илья Агапов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, Илья Агапов, будучи в нетрезвом состоянии, проник в детскую музыкальную школу и стал угрожать охраннице. В этой связи сотрудница вызвала Росгвардию. Они задержали футболиста.

«Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог. Ночь он провел в отделении», — говорится в сообщении источника.

В зимнее трансферное окно «Уфа» арендовала Илью Агапова у ЦСКА. Недавно команда вернулась со сборов, которые проходили в Турции.

25-летний защитник ранее играл за «Нефтехимик», «Пари НН» и «Акрон». Также Илья Агапов вызывался в сборную России по футболу.