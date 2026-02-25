Принадлежащий ЦСКА футболист задержан в Уфе за пьяный дебош

По данным источника, Илья Агапов, будучи в нетрезвом состоянии, проник в детскую музыкальную школу и стал угрожать охраннице. В этой связи сотрудница вызвала Росгвардию. Они задержали футболиста.
«Когда Агапова задержали, свой поступок защитник объяснить не смог. Ночь он провел в отделении», — говорится в сообщении источника.
В зимнее трансферное окно «Уфа» арендовала Илью Агапова у ЦСКА. Недавно команда вернулась со сборов, которые проходили в Турции.
25-летний защитник ранее играл за «Нефтехимик», «Пари НН» и «Акрон». Также Илья Агапов вызывался в сборную России по футболу.