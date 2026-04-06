Болельщик умер во время матча Первой лиги в Туле

Болельщик тульского «Арсенала» скоропостижно скончался на трибуне во время матча Первой лиги с воронежским «Факелом», сообщила пресс-служба тульской команды.
Болельщику было 66 лет. В клубе назвали его настоящим любителем футбола и выразили соболезнования его родным и близким.
«МК в Туле» отмечает, что бригада, обеспечивавшая медицинское сопровождение игры, немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. Параллельно вызвали реанимационную бригаду, которая прибыла на место через 10 минут. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.
Матч прошел 5 апреля, «Арсенал» проиграл со счетом 1:2. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «Факел» лидирует в турнирной таблице.
