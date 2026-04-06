Болельщик умер во время матча Первой лиги в Туле

Во время матча «Арсенал» — «Факел» на трибуне стадиона в Туле умер 66-летний мужчина. Врачи не смогли его спасти.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Болельщик тульского «Арсенала» скоропостижно скончался на трибуне во время матча Первой лиги с воронежским «Факелом», сообщила пресс-служба тульской команды.

Болельщику было 66 лет. В клубе назвали его настоящим любителем футбола и выразили соболезнования его родным и близким.

«МК в Туле» отмечает, что бригада, обеспечивавшая медицинское сопровождение игры, немедленно приступила к сердечно-легочной реанимации. Параллельно вызвали реанимационную бригаду, которая прибыла на место через 10 минут. Несмотря на все усилия врачей, пациент скончался.

Матч прошел 5 апреля, «Арсенал» проиграл со счетом 1:2. Тульский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, «Факел» лидирует в турнирной таблице.

Арсенал
1:2
Первый тайм: 1:2
Факел
Футбол, Первая лига, Тур 27
5.04.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арсенал, 9750 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Олег Василенко
Голы
Арсенал
Эдарлин Тамариндо Рейес
(Даниил Пенчиков)
38′
Факел
Максим Турищев
(Белайди Пуси)
10′
Максим Турищев
(Бутта Магомедов)
28′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
4
Даниил Пенчиков
5
Александр Пуцко
8
Артем Попов
10
Игорь Горбунов
51′
24
Илья Азявин
14
Милош Брнович
62′
17
Маттео Алинви
22
Алан Цараев
68′
76′
27
Резиуан Мирзов
99
Аяз Гулиев
62′
21
Никита Раздорских
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
46′
9
Максим Максимов
62′
Факел
96
Игорь Обухов
5
Альберт Габараев
34′
20
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
8
Абдула Багамаев
52
Равиль Нетфуллин
10
Ильнур Альшин
66′
55
Дарко Тодорович
88′
23
Вячеслав Якимов
68′
84′
11
Никита Моцпан
97
Бутта Магомедов
73′
99
Николай Гиоргобиани
9
Максим Турищев
66′
7
Аксель Гнапи
19
Белайди Пуси
84′
93
Мераби Уридия
Статистика
Арсенал
Факел
Желтые карточки
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти