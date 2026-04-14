Наставник «Черноморца» Денис Попов покинул пост спустя 2,5 месяца

Пресс-служба новороссийского «Черноморца» сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером Денисом Поповым.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Черноморец"

47-летний Попов возглавил «Черноморец» в конце января. Он сменил на посту Вадима Евсеева, который стал тренером махачкалинского «Динамо» в РПЛ.

«ФК “Черноморец” и главный тренер команды Денис Попов договорились о прекращении сотрудничества. Мы благодарим Дениса Александровича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере и в жизни», — говорится в сообщении на официальной сайте клуба.

Денис Попов родом из Новороссийска. Он начинал в «Черноморце» футбольную карьеру нападающего перед тем, как перейти в ЦСКА, попасть в сборную России и стать чемпионом страны в 2003 году.

После завершения карьеры футболиста Попов 25 сентября 2016 года стал главным тренером майкопской «Дружбы», выступавшей в ПФЛ. В феврале 2019 года он вошел в тренерский штаб клуба «Динамо» (Минск).

С января 2020 года Попов был старшим тренером СКА (Ростов-на-Дону), который возглавил через год.

В 2021—2022 годах Попов входил в тренерский штаб Сергея Юрана в «СКА-Хабаровск» и «Химках», а c августа по октябрь 2022 года был главным тренером башкирской «Уфы» в Первой лиге. 23 марта 2023 года он пополнил тренерский штаб владикавказской «Алании», где задержался до ноября 2023 года. В феврале 2024 года специалист стал главным тренером команды Медиалиги «СКА-Ростов». В 2025 году Денис Попов руководил «Муромом» в группе «Серебро» Второй лиги.

«Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ сезона-2025/26. Команда набрала 29 очков за 28 матчей.