В «Родине» прокомментировали информацию о переходе Дзюбы

Ранее телеграм-канал «Мутко Против» сообщил о том, что 37-летний форвард может продолжить карьеру в «Родине». По словам Алексея Зинина, клуб не планировал вступать в переговоры о трансфере Дзюбы.
«Артем — сильнейший форвард России, но в переговоры с ним мы не вступали и не планировали. Мы сосредоточены на решении своих турнирных задач и полностью доверяем нашим нападающим, которые являются важнейшей частью нашего коллектива и отличаются высокой результативностью», — передает слова спортивного директора «Родины» Sport24.
Контракт Дзюбы с «Акроном» истекает в июне этого года. В текущем сезоне нападающий отличился 7 голами и 5 ассистами в 22 матчах Российской Премьер-лиги.
На данный момент «Родина» занимает второе место в таблице Первой лиги, набрав 55 очков. Следующий матч команда проведет 18 апреля против «Волги».