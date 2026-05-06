«Законное решение». Директор «СКА-Хабаровск» — о поражении «Уфы»

КДК присудил «Уфе» техническое поражение за неявку на игру. Матч должен был состояться в воскресенье, 3 мая, в 10:00 по московскому времени. Глава комитета Артур Григорьянц объяснил, почему было принято такое решение.
Алексей Кандалинцев считает, что КДК вынес законное решение.
«Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разбирал наш вопрос долго и детально и вынес законное решение. Во-первых, мы со своей стороны сделали всё возможное, чтобы календарная игра “СКА-Хабаровск” — “Уфа” состоялась в установленные дату, время и место, были готовы перенести её на день, но наши соперники решили сразу идти через КДК, напирая на форс-мажор. Хорошо. В регламенте лиги есть определение форс-мажора. Это событие, действие которого невозможно было предусмотреть и (или) предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами», — приводит слова Кандалинцева телеграм-канал клуба.
«Коллеги из ФК “Уфа” сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность (любой клуб ФНЛ в ходе сезона неоднократно сталкивался с многочасовыми задержками рейсов, ставшими уже, к сожалению, обыденностью) и поиск более затратных, но более надёжных маршрутов, однозначно предотвратили бы срыв нашего матча», — добавил Кандалинцев.