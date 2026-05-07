Экс-гендиректору «Торпедо» грозит до 7 лет тюрьмы за подкуп судей

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова. Его обвиняют в оказании незаконного влияния на исход матчей ФНЛ, в которых участвовал столичный клуб. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, Скородумов совместно с владельцем клуба и одним из сотрудников действовал в составе организованной группы и оказывал противоправное влияние на результаты 20 матчей. Для этого они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства.
В итоге 13 футбольных арбитров, назначавшихся на матчи Первой лиги сезона 2024−2025 годов, получили деньги. Целью участников схемы было обеспечить участие «Торпедо» в РПЛ.
Передача вознаграждений судям предусматривала обязательное условие: победа «Торпедо» в предстоящем матче. Размеры выплат составляли от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости встречи. Кроме того, в отдельных случаях предусматривались дополнительные выплаты от 250 до 500 тысяч рублей за назначение пенальти против соперника или удаление игрока команды противника.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье — лишение свободы сроком до семи лет.