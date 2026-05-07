Экс-гендиректору «Торпедо» грозит до 7 лет тюрьмы за подкуп судей

Передача вознаграждений судям предусматривала обязательное условие: победа «Торпедо» в предстоящем матче. Размеры выплат составляли от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости встречи. Кроме того, в отдельных случаях предусматривались дополнительные выплаты от 250 до 500 тысяч рублей за назначение пенальти против соперника или удаление игрока команды противника.