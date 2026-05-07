Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Брага
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.92
П2
5.12
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.01
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.12
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
22:00
Страсбур
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.70
П2
3.93
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Экс-гендиректору «Торпедо» грозит до 7 лет тюрьмы за подкуп судей

Валерий Скородумов оказал влияние на результаты 20 матчей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Торпедо-Москва»

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора московского «Торпедо» Валерия Скородумова. Его обвиняют в оказании незаконного влияния на исход матчей ФНЛ, в которых участвовал столичный клуб. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, Скородумов совместно с владельцем клуба и одним из сотрудников действовал в составе организованной группы и оказывал противоправное влияние на результаты 20 матчей. Для этого они вступали в сговор со спортивными судьями и передавали им денежные средства.

В итоге 13 футбольных арбитров, назначавшихся на матчи Первой лиги сезона 2024−2025 годов, получили деньги. Целью участников схемы было обеспечить участие «Торпедо» в РПЛ.

Передача вознаграждений судям предусматривала обязательное условие: победа «Торпедо» в предстоящем матче. Размеры выплат составляли от 500 тысяч до 3 миллионов рублей в зависимости от значимости встречи. Кроме того, в отдельных случаях предусматривались дополнительные выплаты от 250 до 500 тысяч рублей за назначение пенальти против соперника или удаление игрока команды противника.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по статье — лишение свободы сроком до семи лет.