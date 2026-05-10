«Уфа» обыграла «Ротор» и покинула зону вылета

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Комо
0
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.05
П2
1.60
Футбол. Первая лига
перерыв
Сокол
1
:
Спартак Кс
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.50
П2
2.54
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Оренбург
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.80
П2
20.00
Футбол. Премьер-лига
15:00
Зенит
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Испания
15:00
Мальорка
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.63
П2
2.90
Футбол. Италия
16:00
Кремонезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.65
П2
4.88
Футбол. Италия
16:00
Фиорентина
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.45
П2
4.15
Футбол. Англия
16:00
Бернли
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
5.74
X
4.31
П2
1.60
Футбол. Англия
16:00
Кристал Пэлас
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.39
П2
2.41
Футбол. Англия
16:00
Ноттингем Форест
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.61
П2
2.39
Футбол. Германия
16:30
Гамбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.68
П2
2.47
Футбол. Премьер-лига
17:15
Ахмат
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.18
П2
3.01
Футбол. Испания
17:15
Атлетик
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.48
Футбол. Первая лига
17:30
Нефтехимик
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.23
П2
3.40
Футбол. Англия
18:30
Вест Хэм
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.94
X
4.41
П2
1.56
Футбол. Германия
18:30
Кельн
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
3.19
Футбол. Италия
19:00
Парма
:
Рома
Все коэффициенты
П1
7.50
X
4.55
П2
1.48
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.55
П2
4.00
Футбол. Испания
19:30
Овьедо
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.05
П2
2.88
Футбол. Германия
20:30
Майнц
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.15
П2
4.80
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.42
П2
3.45
Футбол. Испания
22:00
Барселона
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.10
П2
4.46
Футбол. Франция
22:00
Анже
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.56
П2
2.60
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.43
П2
3.02
Футбол. Франция
22:00
Гавр
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.83
П2
2.06
Футбол. Франция
22:00
Метц
:
Лорьян
П1
X
П2
Футбол. Франция
22:00
Монако
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.78
П2
2.73
Футбол. Франция
22:00
ПСЖ
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
15.00
Футбол. Франция
22:00
Ренн
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.79
П2
5.26
Футбол. Франция
22:00
Тулуза
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.23
X
3.92
П2
1.84
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Ротор
0
П1
X
П2

«Уфа» обыграла «Ротор» и покинула зону вылета

«Уфа» одержала победу над волгоградским «Ротором» в матче 33-го тура Первой лиги и поднялась из зоны вылета.

Источник: ФК "Уфа"

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 71-й минуте с пенальти забил Арагон Ортис.

Благодаря этой победе «Уфа» набрала 34 очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. За тур до конца чемпионата команда вышла из зоны вылета. На 16-й строчке находится новороссийский «Черноморец», который также имеет 34 очка.

Для уфимского клуба эта победа стала особенно важной после решения КДК РФС присудить команде техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч против «СКА-Хабаровска». Встреча не состоялась из-за закрытия воздушного пространства Башкирии и введения режима «Ковер».

«Ротор», несмотря на поражение, сохраняет четвертое место в таблице с 53 очками. Волгоградский клуб уже гарантировал себе участие в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.

Уфа
1:0
Первый тайм: 0:0
Ротор
Футбол, Первая лига, Тур 33
10.05.2026, 10:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Дмитрий Парфенов
Голы
Уфа
Дилан Ортис
71′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
31′
14
Илья Агапов
37′
15
Алан Хабалов
79
Константин Троянов
70
Дилан Ортис
96
Алексей Барановский
8
Шамиль Исаев
90′
50
Иван Хомуха
23
Данил Ахатов
60′
88
Мигран Агеян
71
Магомед Якуев
89′
11
Осман Минатулаев
Ротор
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
15
Егор Данилкин
62′
18
Максим Кайнов
97
Николай Покидышев
7
Илья Сафронов
22
Саид Алиев
34
Максим Храмцов
26′
46′
17
Глеб Шильников
69′
69
Илья Родионов
31′
73′
70
Александр Хохлачев
6
Сергей Макаров
62′
5
Александр Трошечкин
73
Имран Азнауров
63′
77
Абу-Саид Эльдарушев
Статистика
Уфа
Ротор
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
