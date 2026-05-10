«Уфа» обыграла «Ротор» и покинула зону вылета

Встреча прошла в Уфе и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 71-й минуте с пенальти забил Арагон Ортис.
Благодаря этой победе «Уфа» набрала 34 очка и поднялась на 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. За тур до конца чемпионата команда вышла из зоны вылета. На 16-й строчке находится новороссийский «Черноморец», который также имеет 34 очка.
Для уфимского клуба эта победа стала особенно важной после решения КДК РФС присудить команде техническое поражение со счетом 0:3 за неявку на матч против «СКА-Хабаровска». Встреча не состоялась из-за закрытия воздушного пространства Башкирии и введения режима «Ковер».
«Ротор», несмотря на поражение, сохраняет четвертое место в таблице с 53 очками. Волгоградский клуб уже гарантировал себе участие в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге в следующем сезоне.
Омари Тетрадзе
Дмитрий Парфенов
Дилан Ортис
71′
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
7
Александр Перченок
31′
14
Илья Агапов
37′
15
Алан Хабалов
79
Константин Троянов
70
Дилан Ортис
96
Алексей Барановский
8
Шамиль Исаев
90′
50
Иван Хомуха
23
Данил Ахатов
60′
88
Мигран Агеян
71
Магомед Якуев
89′
11
Осман Минатулаев
13
Никита Чагров
2
Александр Коротков
15
Егор Данилкин
62′
18
Максим Кайнов
97
Николай Покидышев
7
Илья Сафронов
22
Саид Алиев
34
Максим Храмцов
26′
46′
17
Глеб Шильников
69′
69
Илья Родионов
31′
73′
70
Александр Хохлачев
6
Сергей Макаров
62′
5
Александр Трошечкин
73
Имран Азнауров
63′
77
Абу-Саид Эльдарушев
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
