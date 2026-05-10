Ташуев сравнил игру «Енисея» со стилем «ПСЖ» Энрике

Ташуев рассказал, что показывал футболистам «Енисея» нарезки матчей «ПСЖ» и «Баварии», чтобы объяснить игровые принципы своей команды.
«“ПСЖ” агрессивно прессингует, работает на спринтах, втирается в тело. “Бавария” в одной атаке провела четыре единоборства в прессинге с отбором мяча. Там есть элементы, которые делаем мы», — заявил специалист в интервью «Советскому спорту».
По словам тренера, различие между топ-клубами Европы и командами более низкого уровня заключается прежде всего в качестве исполнителей, а не в самих футбольных принципах.
«Все одно и то же, просто уровень исполнителей разный. Неважно, работаешь ты в “ПСЖ” или в “Твери”. Чем выше отбираешь мяч, тем больше вероятность гола», — отметил Ташуев.
Тренер также подчеркнул, что никогда не сравнивал себя с Хосепом Гвардиолой, хотя подобные интерпретации появлялись в СМИ.
«Вот пишут, что Ташуев работает как Гвардиола. Не говорил я такого. В футболе нет ничего нового — забей в чужие и не пропусти в свои», — добавил специалист.
«Енисей» выступает в Первой лиге. За тур до конца сезона красноярский клуб сохраняет шансы завершить чемпионат в верхней части таблицы.