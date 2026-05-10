«Спартак» из Костромы потерял очки в матче с аутсайдером

Встреча в Саратове завершилась со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Ивана Чурикова, однако уже через три минуты «Спартак» отыгрался — отличился Амур Калмыков.
Костромской клуб не смог обыграть команду, занимавшую последнее место в турнирной таблице Первой лиги перед началом тура.
После этой ничьей «Спартак» набрал 49 очков и занимает шестое место в чемпионате. «Сокол» имеет 23 балла и поднялся с последней строчки на 17-ю позицию.
При этом саратовский клуб уже лишился шансов сохранить место в Первой лиге и по итогам сезона покинет турнир.
До завершения чемпионата командам осталось провести по одному матчу.
Футбол, Первая лига, Тур 33
10.05.2026, 13:00 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Евгений Харлачев
Сергей Бондарь
Голы
Сокол
Иван Чуриков
30′
Спартак Кс
Амур Калмыков
33′
Составы команд
Сокол
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
19
Аллон Бутаев
26′
8
Амир Кахриманович
17
Антон Мухин
23
Иван Чуриков
71
Николай Поярков
90′
51
Антон Синяк
77
Дмитрий Сасин
66′
79′
91
Максим Кутовой
97
Роман Пасевич
90′
13
Павел Киреенко
11
Алексей Голянин
62′
9
Владислав Шпитальный
Спартак Кс
15
Денис Терехов
2
Николай Тарасов
4
Никита Супранович
19
Владислав Лях
11
Егор Назаренко
90
Амур Калмыков
66
Ярослав Макаренко
63′
38
Александр Чупаев
35
Иван Енин
82′
77
Илья Мещеряков
57
Марат Тлехугов
46′
5
Денис Жилмостных
69
Кирилл Чурсин
46′
22
Анатолий Немченко
13
Илья Рубцов
64′
17
Гиоргий Уридия
Статистика
Сокол
Спартак Кс
Желтые карточки
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Матвеев
(Россия, Москва)
