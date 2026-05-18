Бывший гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров

Валерий Скородумов обвиняется в подкупе 13 судей для оказания влияния на исход 20 матчей Первой лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/torpedomoscowfc

Как сообщает корреспондент ТАСС из зала Симоновского суда Москвы, занимавший пост генерального директора московского футбольного клуба «Торпедо» Валерий Скородумов признал вину в подкупе арбитров, его дело будет рассмотрено в особом порядке.

«В суд поступило ходатайство государственного обвинителя о рассмотрении дела Скородумова в особом порядке», — заявил судья в начале заседания.

Это означает, что подсудимый признал свою вину и помогает расследованию. В этом случае судебное разбирательство проходит без исследования доказательств, а приговор не может превышать двух третей от максимального срока.

Скородумов обвиняется по семи эпизодам об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования организованной группой. По делу также проходит бывший председатель совета директоров клуба Леонид Соболев. Он также признал свою вину в содеянном. По данным следствия, суммы взяток варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей.

«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 пробился в РПЛ. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 миллионов рублей. Соболев и Скородумов были отстранены на 5 и 10 лет соответственно от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей. 11 июля 2025 года бюро исполкома РФС приняло решение, что «Торпедо» продолжит выступление в Первой лиге.