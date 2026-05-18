Бывший гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров

«Торпедо» по итогам сезона-2024/25 пробился в РПЛ. 10 июля «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/26 и оштрафовано на 5 миллионов рублей. Соболев и Скородумов были отстранены на 5 и 10 лет соответственно от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей. 11 июля 2025 года бюро исполкома РФС приняло решение, что «Торпедо» продолжит выступление в Первой лиге.