Новый стадион для «Факела» планируют достроить в 2029 году

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что строительство нового стадиона для «Факела» планируют завершить в 2029 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: ФК "Факел"

По словам главы региона, власти сейчас находятся на финальном этапе выбора модели реализации проекта.

«Рассматриваем разные варианты. Например, строительство в формате концессии с участием инвестора. Потому что общая стоимость проекта оценивается примерно в 20 миллиардов рублей. Что касается сроков — будет зависеть от принятого решения. Но наша цель, чтобы “Факел” играл на стадионе в российской Премьер-лиге в 2029 году», — сказал Гусев.

Новая арена будет построена на месте Центрального стадиона профсоюзов, демонтаж которого начался в декабре 2025 года. По словам Гусева, работы по сносу старого стадиона выполнены на 95%.

Центральный стадион профсоюзов был открыт в 1930 году. Его вместимость составляла более 32 тыс. человек, однако в последние годы его верхние ярусы были закрыты, что ограничивало вместимость стадиона до 20 тыс. человек. В 2010 году Центральный стадион профсоюзов принимал товарищеский матч сборной России против команды Бельгии (0:2).

Ожидается, что вместимость нового стадиона «Факела» составит около 24 тыс. человек. До этого воронежский клуб будет проводить матчи на 10-тысячном стадионе «Факел», который был введен в эксплуатацию в 2024 году.

«Факел» завершил минувший сезон на втором месте в Первой лиге и спустя сезон вернулся в РПЛ. Во время выступлений в Премьер-лиге (2022−2025) воронежский клуб входил в число лидеров по посещаемости, собирая на домашних матчах в среднем около 11,2 тыс. зрителей.