Новый стадион для «Факела» планируют достроить в 2029 году

Центральный стадион профсоюзов был открыт в 1930 году. Его вместимость составляла более 32 тыс. человек, однако в последние годы его верхние ярусы были закрыты, что ограничивало вместимость стадиона до 20 тыс. человек. В 2010 году Центральный стадион профсоюзов принимал товарищеский матч сборной России против команды Бельгии (0:2).