«СКА-Хабаровск» сыграл против «Нефтехимика» в эко-форме

«СКА-Хабаровск» на своем поле одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:0. Футболисты хозяев надели форму созданную из переработанного пластика, в рамках проекта «Чистая игра».
— Проект объединил БК «Леон», бренд одежды FORWARD и футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В течение весенней части сезона болельщики сдавали пластик в специальной промо-зоне на домашних матчах команды. Собранное сырье отправили на переработку — именно из него и был изготовлен уникальный комплект формы.
А чем закончился матч против «Нефтехимика» — вы знаете сами!
Каждый болельщик стал частью большого экологического дела, еще раз благодарим вас за это, — говорится в сообщении пресс-службы хабаровчан на странице в социальной сети «ВКонтакте».
В минувшем сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровск» занял 12-е место в турнирной таблице с 42 очками. Команда одержала 10 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке с 43 баллами. У клуба из Нижнекамска 10 побед, 13 ничьих и 11 поражений.