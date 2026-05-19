«СКА-Хабаровск» сыграл против «Нефтехимика» в эко-форме

Футболисты клуба «СКА-Хабаровск» провели матч 34-го тура Первой лиги против «Нефтехимика» в специальной эко-форме, сообщает пресс-служба армейцев.

«СКА-Хабаровск» на своем поле одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 2:0. Футболисты хозяев надели форму созданную из переработанного пластика, в рамках проекта «Чистая игра».

— Проект объединил БК «Леон», бренд одежды FORWARD и футбольный клуб «СКА-Хабаровск». В течение весенней части сезона болельщики сдавали пластик в специальной промо-зоне на домашних матчах команды. Собранное сырье отправили на переработку — именно из него и был изготовлен уникальный комплект формы.

А чем закончился матч против «Нефтехимика» — вы знаете сами!

Каждый болельщик стал частью большого экологического дела, еще раз благодарим вас за это, — говорится в сообщении пресс-службы хабаровчан на странице в социальной сети «ВКонтакте».

В минувшем сезоне Первой лиги «СКА-Хабаровск» занял 12-е место в турнирной таблице с 42 очками. Команда одержала 10 побед, 12 раз сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Нефтехимик» расположился на 11-й строчке с 43 баллами. У клуба из Нижнекамска 10 побед, 13 ничьих и 11 поражений.