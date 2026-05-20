«Торпедо» уволило Кононова второй раз за год

Московское «Торпедо» объявило об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

60-летний специалист возглавил «черно-белых» в октябре 2025 года. Под его руководством команда заняла девятое место в турнирной таблице Первой лиги.

— «Торпедо» и Олег Кононов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Благодарим за работу! Успехов в дальнейшей тренерской карьере, — сказано в заявлении клуба.

Ранее Кононов руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством «черно-белые» заняли второе место в Первой лиге и должны были сыграть в РПЛ, но из-за скандала с договорными матчами клуб был лишен права на повышение в классе.

В общей сложности под руководством Кононова «Торпедо» провело 77 матчей, в которых одержало 35 побед при 26 ничьих и 16 поражениях.

Ранее в России Кононов работал главным тренером в «Краснодаре» (2013−2016), грозненском «Ахмате» (2017), тульском «Арсенале» (2018, 2022), московском «Спартаке» (2018−2019) и раменском «Сатурне» (2023).

Торпедо
1:0
Первый тайм: 1:0
Енисей
Футбол, Первая лига, Тур 34
16.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Сергей Ташуев
Голы
Торпедо
Глеб Шевченко
29′
Составы команд
Торпедо
86
Никита Корец
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
90′
77
Константин Савичев
99
Глеб Шевченко
27
Александр Орехов
5
Владимир Москвичев
76′
97
Марио Чурич
17
Илья Берковский
76′
11
Руслан Апеков
47
Даниил Уткин
90′
33
Мамаду Камара
83
Николай Ищенко
62′
9
Владислав Шитов
10
Дмитрий Цыпченко
39′
46′
79
Алексей Каштанов
Енисей
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
43
Артур Гилязетдинов
8
Александр Канаплин
79′
11
Астемир Хашкулов
50
Егор Шамов
46′
1
Станислав Антипин
6
Амир Батырев
14′
49
Оливье Кенфак
46′
17
Иван Зазвонкин
18
Александр Надольский
56′
77
Ростислав Огиенко
81
Родион Печура
42′
76′
9
Лука Раткович
90′
Статистика
Торпедо
Енисей
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти