«Торпедо» уволило Кононова второй раз за год

60-летний специалист возглавил «черно-белых» в октябре 2025 года. Под его руководством команда заняла девятое место в турнирной таблице Первой лиги.
— «Торпедо» и Олег Кононов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. Благодарим за работу! Успехов в дальнейшей тренерской карьере, — сказано в заявлении клуба.
Ранее Кононов руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством «черно-белые» заняли второе место в Первой лиге и должны были сыграть в РПЛ, но из-за скандала с договорными матчами клуб был лишен права на повышение в классе.
В общей сложности под руководством Кононова «Торпедо» провело 77 матчей, в которых одержало 35 побед при 26 ничьих и 16 поражениях.
Ранее в России Кононов работал главным тренером в «Краснодаре» (2013−2016), грозненском «Ахмате» (2017), тульском «Арсенале» (2018, 2022), московском «Спартаке» (2018−2019) и раменском «Сатурне» (2023).
Олег Кононов
Сергей Ташуев
Глеб Шевченко
29′
86
Никита Корец
3
Александр Иваньков
4
Сергей Бородин
90′
77
Константин Савичев
99
Глеб Шевченко
27
Александр Орехов
5
Владимир Москвичев
76′
97
Марио Чурич
17
Илья Берковский
76′
11
Руслан Апеков
47
Даниил Уткин
90′
33
Мамаду Камара
83
Николай Ищенко
62′
9
Владислав Шитов
10
Дмитрий Цыпченко
39′
46′
79
Алексей Каштанов
33
Александр Масловский
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
7
Андреа Чуканов
43
Артур Гилязетдинов
8
Александр Канаплин
79′
11
Астемир Хашкулов
50
Егор Шамов
46′
1
Станислав Антипин
6
Амир Батырев
14′
49
Оливье Кенфак
46′
17
Иван Зазвонкин
18
Александр Надольский
56′
77
Ростислав Огиенко
81
Родион Печура
42′
76′
9
Лука Раткович
90′
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти