«Торпедо» уволило Кононова второй раз за год

Ранее Кононов руководил «Торпедо» с января 2024 по август 2025 года. В прошлом сезоне под его руководством «черно-белые» заняли второе место в Первой лиге и должны были сыграть в РПЛ, но из-за скандала с договорными матчами клуб был лишен права на повышение в классе.