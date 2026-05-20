СМИ: «Урал», вероятнее всего, уволит Березуцкого даже в случае выхода в РПЛ

Пост главного тренера «Урала» может покинуть Василий Березуцкий. Как сообщает телеграм-канал «МЯЧ RU», увольнение специалиста считают наиболее вероятным сценарием — и это не зависит от того, сумеет ли команда пробиться в Российскую Премьер-лигу (РПЛ) на сезон-2026/27.
В руководстве екатеринбургского клуба накопилось недовольство игрой. Футболисты, в свою очередь, критикуют ставку на индивидуальное мастерство и отсутствие тактики.
Интересно, что вопрос об отставке Березуцкого поднимался еще в марте. Тогда команда выдала серию из пяти матчей без поражений, и тренер сохранил должность.
Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года. Под его руководством клуб одержал шесть побед, потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью.
Первый стыковой матч «Урал» провел дома и уступил махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1. Ответная игра пройдет в субботу, 23 мая.