Сергей Юран во второй раз возглавил «СКА-Хабаровск»

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на один сезон.
«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране. Сергей Николаевич — известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», — сказал генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев.
Сергей Юран ранее уже работал в «СКА-Хабаровскн» — он возглавлял команду с октября 2020 по февраль 2022 года. Под его руководством «армейцы» провели 54 матча, в которых одержали 25 побед при 11 ничьих и 18 поражениях. После ухода из клуба Юран работал главным тренером в «Химках», «Пари НН» и турецком «Серикспоре», который покинул в октябре 2025 года.
Минувший сезон «СКА-Хабаровск» завершил на 12-м месте в Первой лиге. Командой руководил местный тренер Алексей Поддубский, который в апреле был уволен после серии из девяти матчей без побед. Заключительные три матча сезона команда провела под руководством Михаила Семенова.