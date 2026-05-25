Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2

Сергей Юран во второй раз возглавил «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "СКА-Хабаровск"

Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на один сезон.

«Мы не спешили с назначением нового главного тренера. Спокойно рассмотрели несколько кандидатур и решили остановить свой выбор на Сергее Юране. Сергей Николаевич — известный специалист, который уже работал в нашем клубе и не понаслышке знает нашу специфику. Он с самого начала переговоров проявил свою заинтересованность в возвращении в Хабаровск. У него есть здоровые тренерские амбиции. Уверены, что его опыт и профессиональные качества дадут команде новый импульс и наши футболисты в новом сезоне смогут порадовать болельщиков яркой игрой и результатом», — сказал генеральный директор «СКА-Хабаровска» Алексей Кандалинцев.

Сергей Юран ранее уже работал в «СКА-Хабаровскн» — он возглавлял команду с октября 2020 по февраль 2022 года. Под его руководством «армейцы» провели 54 матча, в которых одержали 25 побед при 11 ничьих и 18 поражениях. После ухода из клуба Юран работал главным тренером в «Химках», «Пари НН» и турецком «Серикспоре», который покинул в октябре 2025 года.

Минувший сезон «СКА-Хабаровск» завершил на 12-м месте в Первой лиге. Командой руководил местный тренер Алексей Поддубский, который в апреле был уволен после серии из девяти матчей без побед. Заключительные три матча сезона команда провела под руководством Михаила Семенова.