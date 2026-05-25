Ринат Билялетдинов возглавил костромской «Спартак»

«Ринат Саярович, добро пожаловать в красно-белую семью! Желаем успешного сезона!» — говорится в публикации пресс-службы клуба. В этой должности Билялетдинов сменил Андрея Ашихмина, который сначала отвечал за подготовку вратарей, а затем был назначен главным тренером.
68-летний специалист возвращается к тренерской работе после паузы длиной в три года. Ранее он работал в таких командах, как «Локомотив» и «Локомотив-2», сборная России группа «Б», казанский «Рубин», «СКА-Хабаровск», подмосковные «Олимп» и «Долгопрудный», казанский «Нэфис», подмосковные «Химки» и «Химки-2». Стоит отметить, что во времена СССР Ринат Билялетдинов выступал за «Спартак» из Костромы как футболист.
Костромской «Спартак» представляет второй по рангу футбольный дивизион России. Команда финишировала на седьмой позиции в турнирной таблице первенства сезона-2025/26.