Футболист «Ротора» после невыхода в РПЛ: Судья просто преступник

По итогам стыковых матчей «Ротора» и «Акрона» в РПЛ остаются тольяттинцы.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: vk.com/fc.rotor

Защитник «Ротора» Максим Храмцов резко раскритиковал работу арбитра Андрея Прокопова после поражения волгоградской команды в стыковых матчах за право выйти в РПЛ.

«Ротор» уступил тольяттинскому «Акрону» по сумме двух встреч со счетом 1:2 и не смог добиться повышения в классе.

После ответной игры Храмцов заявил, что команда ехала за победой и показала атакующий футбол:

«Не было вариантов, кроме как побеждать в этом матче. Понимали, что это команда РПЛ, но ехали за нужным нам результатом. Показали атакующий футбол, думаю, все это видели. У нас был шанс победить, это чувствовали и все игроки на поле, на скамейке, и болельщики».

Футболист также прокомментировал два отмененных гола «Ротора». По его словам, команда продолжала играть в свой футбол, несмотря на решения арбитров.

«Отмену первого гола я понять еще могу, но вот со вторым… Судья просто преступник, не знаю, как таких людей допускают до футбола. Это не в первый раз, я много с ним пересекался на поле. Не лучшие впечатления о его работе», — заявил Храмцов в эфире «Матч ТВ».

Ответную встречу «Акрон» — «Ротор» обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым. За VAR отвечал Василий Казарцев.