Футбол. Лига конференций
27.05
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Комо
4
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
Игрок «Родины» ответил на критику клуба после выхода в РПЛ

Защитник Артем Мещанинов заявил, что у московского клуба есть поддержка болельщиков и планы по развитию инфраструктуры.

Защитник «Родины» Артем Мещанинов прокомментировал критику в адрес московского клуба после выхода команды в РПЛ. Интервью опубликовано на «Чемпионате».

По итогам сезона «Родина» впервые в истории вышла в Российскую премьер-лигу, став победителем Первой лиги.

«Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой — это сказка, когда хотят всего и сразу. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у “Родины” появится стадион и все, что нужно», — заявил Мещанинов.

Футболист также ответил на мнение о том, что у московской команды нет собственной аудитории болельщиков.

«Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше трех тысяч человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник», — отметил защитник.

Мещанинов выразил уверенность, что интерес к клубу продолжит расти после выхода в РПЛ.

«Уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью», — добавил игрок.

В сезоне Первой лиги «Родина» набрала 68 очков в 34 матчах и впервые завоевала путевку в элитный дивизион российского футбола.