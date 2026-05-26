Игрок «Родины» ответил на критику клуба после выхода в РПЛ

Защитник «Родины» Артем Мещанинов прокомментировал критику в адрес московского клуба после выхода команды в РПЛ. Интервью опубликовано на «Чемпионате».
По итогам сезона «Родина» впервые в истории вышла в Российскую премьер-лигу, став победителем Первой лиги.
«Сделать клуб со стадионом, выстроенной инфраструктурой — это сказка, когда хотят всего и сразу. Но клуб движется в этом направлении. Естественно, со временем у “Родины” появится стадион и все, что нужно», — заявил Мещанинов.
Футболист также ответил на мнение о том, что у московской команды нет собственной аудитории болельщиков.
«Насколько я помню, в весенней части ни на одной домашней игре не было меньше трех тысяч человек. Будь то дождь, снег, прекрасная погода, выходной день или понедельник», — отметил защитник.
Мещанинов выразил уверенность, что интерес к клубу продолжит расти после выхода в РПЛ.
«Уверен, в следующем сезоне домашний стадион будет заполнен полностью», — добавил игрок.
В сезоне Первой лиги «Родина» набрала 68 очков в 34 матчах и впервые завоевала путевку в элитный дивизион российского футбола.