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Источник: Юран после ухода из «СКА-Хабаровск» возглавит «Урал»

Сергей Юран станет новым главным тренером «Урала». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня стало известно, что 56-летний специалист покинул «СКА-Хабаровск» по семейным обстоятельствам спустя всего две недели после назначения.

По информации источника, Юран покинул «СКА-Хабаровск» из-за того, что хабаровский клуб не смог выполнить договоренность об увеличении зарплат для новичков, ассчитанную на задачу выхода в стыковые матчи за право участия в РПЛ. После этого «Урал» пригласил Юрана возглавить команду и не стал продолжать переговоры с бывшим тренером московского «Динамо» Роланом Гусевым.

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб продолжает переговоры с потенциальными кандидатами.

«Когда будет официальное решение, объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет — все скажем. Там много тренеров! Со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал Иванов.

Сегодня «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого, который возглавил команду в декабре 2025 года. Под его руководством команда не смогла подняться в РПЛ, уступив в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо» (0:1, 0:2).

Ранее Юран дважды выводил клубы в РПЛ — ярославский «Шинник» (2007) и подмосковные «Химки» (2020). В прошлом сезоне он работал в турецком «Серикспоре», откуда ушел в октябре 2025 года.