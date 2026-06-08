Источник: Юран после ухода из «СКА-Хабаровск» возглавит «Урал»

Сегодня стало известно, что 56-летний специалист покинул «СКА-Хабаровск» по семейным обстоятельствам спустя всего две недели после назначения.
По информации источника, Юран покинул «СКА-Хабаровск» из-за того, что хабаровский клуб не смог выполнить договоренность об увеличении зарплат для новичков, ассчитанную на задачу выхода в стыковые матчи за право участия в РПЛ. После этого «Урал» пригласил Юрана возглавить команду и не стал продолжать переговоры с бывшим тренером московского «Динамо» Роланом Гусевым.
Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб продолжает переговоры с потенциальными кандидатами.
«Когда будет официальное решение, объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет — все скажем. Там много тренеров! Со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал Иванов.
Сегодня «Урал» объявил об отставке Василия Березуцкого, который возглавил команду в декабре 2025 года. Под его руководством команда не смогла подняться в РПЛ, уступив в стыковых матчах махачкалинскому «Динамо» (0:1, 0:2).
Ранее Юран дважды выводил клубы в РПЛ — ярославский «Шинник» (2007) и подмосковные «Химки» (2020). В прошлом сезоне он работал в турецком «Серикспоре», откуда ушел в октябре 2025 года.