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«Урал» расстался с Василием Березуцким после невыхода в РПЛ

«Урал» официально объявил об уходе Василия Березуцкого с поста главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Урал"

Екатеринбургский клуб принял решение не продлевать контракт с 43-летним специалистом, который был рассчитан до конца сезона-2025/26.

Березуцкий возглавил «Урал» в декабре 2025 года. Под его руководством команда провела 15 матчей, в которых одержала шесть побед при двух ничьих и семи поражениях. По итогам сезона «Урал» занял третье место в турнирной таблице Первой лиги и уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1, 0:2) в стыковых матчах за место в РПЛ.

До прихода в «Урал» Березуцкий работал в тренерском штабе «Витесса», ЦСКА, «Краснодара» и «Шанхай Шэньхуа», а также руководил азербайджанским «Сабахом».

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Урала» станет Сергей Юран или Ролан Гусев.

«Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет — все скажем. Мы со всеми ведем переговоры. Еще несколько дней есть, все объявим. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Сегодня стало известно, что Юран по семейным обстоятельствам покинул «СКА-Хабаровск» спустя всего две недели после назначения. Его уход из дальневосточного клуба мог быть связан с возможным назначением в «Урал».