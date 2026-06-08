«Урал» расстался с Василием Березуцким после невыхода в РПЛ

«Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Как будет — все скажем. Мы со всеми ведем переговоры. Еще несколько дней есть, все объявим. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.