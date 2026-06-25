Осинькин продолжит работу в «Сочи» после вылета из РПЛ

Соглашение с 61‑летним специалистом рассчитано на один год — до конца сезона‑2026/27.
Осинькин возглавил «Сочи» в сентябре 2025 года, сменив на посту главного тренера испанца Роберто Морено. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед при 3 ничьих и 17 поражениях.
В минувшем сезоне «Сочи» занял последнее, 16-е место в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу. До зоны стыковых матчей «барсам» не хватило четырех очков.
Ранее Осинькин возглавлял «Кубань», «Чертаново» и самарские «Крылья Советов», с которыми в сезоне-2020/21 выиграл ФНЛ и вывел команду в РПЛ.
В тренерском штабе Осинькина останутся старший тренер Сергей Корниленко, а также тренеры Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили. При этом клуб покинули тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску — их сменили Максим Фролкин и Рамиль Шарипов соответственно.
Новый сезон Первой лиги стартует 11 июля. В рамках подготовки к сезону «Сочи» проведет товарищеские матчи с тульским «Арсеналом» (26 июня), «СКА-Хабаровск» (30 июня) и московским «Торпедо» (3 июля).