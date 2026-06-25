Осинькин продолжит работу в «Сочи» после вылета из РПЛ

В тренерском штабе Осинькина останутся старший тренер Сергей Корниленко, а также тренеры Михаил Семерня, Арсен Папикян и Шалва Керашвили. При этом клуб покинули тренер вратарей Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску — их сменили Максим Фролкин и Рамиль Шарипов соответственно.