«Крылья Советов» подарили комментаторам «Матч ТВ» раков
В Самаре прошел матч «Крылья Советов» — «Зенит» (0:1).
В Самаре прошел матч «Крылья Советов» — «Зенит» (0:1).
Перед игрой комментаторы «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко и Дмитрий Шнякин получили подарок — волжских раков.
«Хочу выразить свое удовольствие своим первым визитом на «Самара Арену». Так складывалось расписание, что еще ни разу не назначался на матчи в Самаре. И газон стадиона, и атмосфера на трибунах была формата «топ».
Что касается игры — я ждал
Это был
Андрей Санталов