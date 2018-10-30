«Крылья Советов» подарили комментаторам «Матч ТВ» раков

«Хочу выразить свое удовольствие своим первым визитом на «Самара Арену». Так складывалось расписание, что еще ни разу не назначался на матчи в Самаре. И газон стадиона, и атмосфера на трибунах была формата «топ».



Что касается игры — я ждал чего-то эдакого от Миодрага Божовича. Совсем недавно я разговаривал с Виталием Дьяковым, который работал с Божовичем в «Ростове», и он рассказывал, что у Миодрага не было никаких рамок, касающихся игре в атаке. Он позволял все впереди.



Это был какой-то управляемый хаос, импровизация, атакующие действия — он просто команду раскрепостил, — примерно то же самое, что происходит сейчас с «Крыльями». Команда вернулась к схеме с двумя центральными защитниками — это очень смело и очень «по Божовичу», — рассказал после матча Шнякин.



Андрей Санталов