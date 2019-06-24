«Артемушка — вандерфульный». Лунев после поражения в споре похвалил Дзюбу (видео)

«Всем привет, меня зовут Андрей Лунев, и я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе. И проигал ему во всем. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка — вандерфульный», — заявил на видео Лунев.