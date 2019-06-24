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18:41 (мск), источник: Sportmail.ru

«Артемушка — вандерфульный». Лунев после поражения в споре похвалил Дзюбу (видео)

Легко отделался.

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Источник: Инстаграм-аккаунт Артема Дзюбы

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев записал специальный ролик после поражения в споре с одноклубником Артемом Дзюбой. Форвард выиграл у голкипера серию пенальти.

«Всем привет, меня зовут Андрей Лунев, и я кинул вызов великому и ужасному Артему Дзюбе. И проигал ему во всем. Теперь я говорю вам всем, что он нереально крут, хорош и просто молодец. Не советую вам неподготовленным кидать ему вызов, потому что он надерет вас. И хочу заметить, что Артемушка — вандерфульный», — заявил на видео Лунев.

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«Дело говорит», — подписал этот ролик Дзюба.

Артем присоединился к «Зениту» на сборе в Австрии. Так игрока встречали его партнеры по команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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