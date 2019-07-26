Спорт Mail.Ru покажет матч «Тамбов» — «Спартак»
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
На портале Спорт Mail.Ru пройдут текстовая и видео трансляции матча третьего тура РПЛ между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Стоимость прямой видеотрансляции — 149 рублей.
Смотреть видео или читать текстовую трансляцию вы сможете здесь. Матч пройдет в субботу и начнется в 16:30 мск.
Напомним, что во втором туре сезона «Тамбов» со счетом 1:2 проиграл московскому «Локомотиву». «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом», 2:2.