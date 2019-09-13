Мальчика с прической, как у Златана, пригласили на матч сборной России (фото)
В школе у него были проблемы
В школе у него были проблемы
Известные люди в российском футболе заступились за 10-летнего мальчика из Сосновоборска Красноярского края. Для Прохора Ильиных кумиром в футболе является знаменитый Златан Ибрагимович, поэтому он сделал прическу с хвостиком, как у шведа.
Но в школе у Прохора возникли проблемы
Прохора поддержал
«Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче!» — отметила
А аккаунт Евро-2020 в
«Прическа — способ самовыражения. Поле — возможность доказать. Прохор, будь собой и следуй за мечтой!».
Также в поддержку мальчика высказался главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.
«Дорогой Прохор, я Юрий Семин, тренер “Локомотива”. Прости взрослых людей, они неправы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в “Локомотиве”. Удачи тебе, все будет хорошо», — сказал Семин в видеообращении.
Андрей Санталов