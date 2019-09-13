Мальчика с прической, как у Златана, пригласили на матч сборной России (фото)

Известные люди в российском футболе заступились за 10-летнего мальчика из Сосновоборска Красноярского края. Для Прохора Ильиных кумиром в футболе является знаменитый Златан Ибрагимович, поэтому он сделал прическу с хвостиком, как у шведа.



Но в школе у Прохора возникли проблемы из-за своего имиджа — администрация учебного заведения предложила поменять прическу или перейти на домашнее обучение. ⠀

Прохора поддержал экс-капитан сборной России и советник президента РФС Алексей Смертин. Он пригласил мальчика на матч квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия, а также на игру Юношеской футбольной лиги ЦСКА — «Спартак» и тренировку с одной из ведущих академий лиги.



«Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче!» — отметила пресс-служба РФС.