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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Мальчика с прической, как у Златана, пригласили на матч сборной России (фото)

В школе у него были проблемы из-за «хвостика».

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Источник: РИА "Новости"

Известные люди в российском футболе заступились за 10-летнего мальчика из Сосновоборска Красноярского края. Для Прохора Ильиных кумиром в футболе является знаменитый Златан Ибрагимович, поэтому он сделал прическу с хвостиком, как у шведа.

Но в школе у Прохора возникли проблемы из-за своего имиджа — администрация учебного заведения предложила поменять прическу или перейти на домашнее обучение. ⠀
Прохора поддержал экс-капитан сборной России и советник президента РФС Алексей Смертин. Он пригласил мальчика на матч квалификации Евро-2020 Россия — Шотландия, а также на игру Юношеской футбольной лиги ЦСКА — «Спартак» и тренировку с одной из ведущих академий лиги.

«Желаем Прохору стать крутым футболистом вне зависимости от прически и, конечно, будем рады видеть на матче!» — отметила пресс-служба РФС.

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А аккаунт Евро-2020 в Санкт-Петербурге сделал коллаж на тему необычных причесок в футболе.

«Прическа — способ самовыражения. Поле — возможность доказать. Прохор, будь собой и следуй за мечтой!».

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Также в поддержку мальчика высказался главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Дорогой Прохор, я Юрий Семин, тренер “Локомотива”. Прости взрослых людей, они неправы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и мы тебя ждем в “Локомотиве”. Удачи тебе, все будет хорошо», — сказал Семин в видеообращении.

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Андрей Санталов

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