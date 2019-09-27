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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Божович угостит болельщиков «Крыльев Советов» плескавицей и шиш-чевап

Такого в Самаре еще не было.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о специальной акции, которая пройдет перед матчем с «Тамбовом». Сербский специалист вместе с поварами ресторана «Балкан Гриль» угостит всех болельщиков блюдами балканской национальной кухни.

У стадиона «Самара Арена» будет расположен шатер, где всех пришедших бесплатно накормят шиш-чевапом и бургерами с плескавицей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Так Божович и «Крылья Советов» хотят отблагодарить болельщиков за поддержку в этом сезоне.

Самарский клуб на этой неделе выбыл из 1/16 финала Кубка России, а в премьер-лиге занимает последнее место в турнирной таблице.

Андрей Санталов

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