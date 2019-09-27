Божович угостит болельщиков «Крыльев Советов» плескавицей и шиш-чевап

Главный тренер «Крыльев Советов» рассказал о специальной акции, которая пройдет перед матчем с «Тамбовом». Сербский специалист вместе с поварами ресторана «Балкан Гриль» угостит всех болельщиков блюдами балканской национальной кухни.



У стадиона «Самара Арена» будет расположен шатер, где всех пришедших бесплатно накормят шиш-чевапом и бургерами с плескавицей.