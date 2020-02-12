Игрока ЦСКА заставили съесть конину (видео)

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал на хоккейном матче «Авангард» — «Ак Барс». В перерыве 22-летний футболист пришел на эфир «Ак Барс ТВ», где ведущие Махмуд Аракаев и Зухра Уразбахтина заставили его съесть конину.

«Это священное животное для клуба. Да простят меня болельщики ЦСКА…» — смутился Ахметов и съел предложенный кусочек мяса.

Ранее в гости к «Ак Барс ТВ» приходил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Его ведущие тоже проверили конкурсом: Слуцкому нужно было съесть эчпочмак на скорость.