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16:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрока ЦСКА заставили съесть конину (видео)

Что это было?

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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов побывал на хоккейном матче «Авангард» — «Ак Барс». В перерыве 22-летний футболист пришел на эфир «Ак Барс ТВ», где ведущие Махмуд Аракаев и Зухра Уразбахтина заставили его съесть конину.

«Это священное животное для клуба. Да простят меня болельщики ЦСКА…» — смутился Ахметов и съел предложенный кусочек мяса.

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Ранее в гости к «Ак Барс ТВ» приходил главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий. Его ведущие тоже проверили конкурсом: Слуцкому нужно было съесть эчпочмак на скорость.

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Андрей Санталов

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