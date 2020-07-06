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16:21 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» показал все голы на пути к чемпионству (видео)

Забивают Дзюба, Азмун и все-все-все.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» выпустил ролик в своих соцсетях, где показал все голы на пути к чемпионству. В 26 матчах РПЛ игроки питерского клуба забили 56 мячей. У второй по результативности команды — «Ростова» — 43 гола.

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Питерцы досрочно заняли первое место в сезоне-2019/2020 и в 6-й раз стали чемпионами России. После матча в Краснодаре футболисты и сотрудники «Зенита» отметили этот успех с болельщиками команды.

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Андрей Санталов

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