«Зенит» показал все голы на пути к чемпионству (видео)
Забивают Дзюба, Азмун и
Забивают Дзюба, Азмун и
«Зенит» выпустил ролик в своих соцсетях, где показал все голы на пути к чемпионству. В 26 матчах РПЛ игроки питерского клуба забили 56 мячей. У второй по результативности команды — «Ростова» — 43 гола.
Питерцы досрочно заняли первое место в сезоне-2019/2020 и в 6-й раз стали чемпионами России. После матча в Краснодаре футболисты и сотрудники «Зенита» отметили этот успех с болельщиками команды.
Андрей Санталов