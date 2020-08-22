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16:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Легкий матч для фаворита: прогноз на игру «Зенит» — «Тамбов»

Дзюба и Азмун улучшат свою статистику.

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Источник: РИА "Новости"

После трех туров «Зенит» — единственная команда в РПЛ со стопроцентным результатом. И даже плотный календарь этому не помеха. Три дня назад питерцы победили ЦСКА 2:1 и продлили беспроигрышную домашнюю серию до 23 матчей. Отличную реализацию показал Азмун, забивший два гола. В обороне без Ракицкого было беспокойно, но в целом, с армейцами хозяева поля справились.

«Тамбов» удержался в премьер-лиге и, кстати, неплохо играл против «Зенита» в прошлом сезоне. Во втором круге новичок РПЛ и вовсе едва не отнял очки у питерцев. Старт чемпионата для тамбовчан получился сложным: поражения от «Ростова» и ЦСКА и победа в меньшинстве над «Химками». Летом «Тамбов» укрепился вратарем Рыжиковым, а форварды Панченко и Карапетян пришли на смену Мелкадзе.

Три матча за неделю — серьезный вызов для такой команды, как «Тамбов». Тем более, что весь второй тайм с «Химками» пришлось отбиваться от постоянных атак соперника. У Семака, понятно, более качественная скамейка запасных, так что проблем в этом матче для питерцев быть не должно. Берем «победу “Зенита” с форой -1,5 за 1,81» в БК «Париматч».

Интересно, что «Зенит» стал мало бить по воротам, эта тенденция прослеживается еще с прошлого сезона. В этом чемпионате питерцы еще ни разу не нанесли больше 15 ударов. Так что еще один вариант на эту игру — «индивидуальный тотал “Зенита” по ударам по воротам меньше 17,5 за 1,82» в БК 1Х Ставка. В личных встречах у команды Семака было 10 и 14 ударов.

Андрей Санталов
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