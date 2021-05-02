Чемпионский матч будет голевым: «Зенит» и «Локомотив» выдадут шоу
Развязка сезона.
Развязка сезона.
«Зенит» все ближе к третьему подряд титулу, отрыв от идущего вторым «Локомотива» 6 очков — победа в очной встрече досрочно сделает питерцев чемпионами. Команда Семака в прошлом туре размялась на «Роторе» (6:0).
Николич произвел маленькую революцию в РПЛ со своей схемой ромб в полузащите. 19-летний Мухин раскрылся как цепкий опорник, Жемалетдинов на острие ромба раздает голевые и забивает сам, Крыховяк и Баринов поддерживают эту конструкцию. В итоге «Локо» никого не пускает к своим воротам через середину, а навесы с флангов в штрафной спокойно снимают Чорлука и новый защитник Пабло. В атаке удивительную эффективность показывают Смолов (6 голов в 2021-м), Камано (7 голов) и Крыховяк (8 голов). В активе Николича 8 побед в РПЛ и 3 в Кубке, все это дают отличные шансы на второе место и ЛЧ. Опасения, что «железнодорожники» просядут по результатам после ухода Семина, не сбылись.
Николичу лучше всего удается игра на контратаках, ради этого команда готова терпеть и обороняться даже, например, в матче с «Сочи». Семак знает об этом, поэтому интересно, какой футбол он выберет. Более осторожный, чтобы не давать Смолову и Камано убегать за спины защитникам, или же «Зенит» сыграет в привычном стиле с давлением на чужой половине? Встреча в первом круге закончилась 0:0 и получилась незрелищной, но тогда «Локо»
Для «Локомотива» игра в прошлом туре тоже была в свое удовольствие, хотя в первом тайме «Тамбов» не давал «железнодорожникам» развернуться. Но в итоге «Локо» забил 5 голов и с отличным настроением приехал в
Андрей Санталов