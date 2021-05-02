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08:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Чемпионский матч будет голевым: «Зенит» и «Локомотив» выдадут шоу

Развязка сезона.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 28, 2.05.2021, 19:00

Зенит-Локомотив-

«Зенит» все ближе к третьему подряд титулу, отрыв от идущего вторым «Локомотива» 6 очков — победа в очной встрече досрочно сделает питерцев чемпионами. Команда Семака в прошлом туре размялась на «Роторе» (6:0). Наконец-то забил Малком (первый гол за 18 игр), Дзюба тоже поправил статистику и приблизился к Азмуну в гонке бомбардиров. Иранец пропускал игру из-за перебора карточек и сейчас возвращается в состав со свежими силами. Заиграл и Мостовой, у 23-летнего вингера три мяча в апреле. У Семака все готовы играть кроме Ловрена, этот матч будет отличной проверкой для защитника Чистякова.

Николич произвел маленькую революцию в РПЛ со своей схемой ромб в полузащите. 19-летний Мухин раскрылся как цепкий опорник, Жемалетдинов на острие ромба раздает голевые и забивает сам, Крыховяк и Баринов поддерживают эту конструкцию. В итоге «Локо» никого не пускает к своим воротам через середину, а навесы с флангов в штрафной спокойно снимают Чорлука и новый защитник Пабло. В атаке удивительную эффективность показывают Смолов (6 голов в 2021-м), Камано (7 голов) и Крыховяк (8 голов). В активе Николича 8 побед в РПЛ и 3 в Кубке, все это дают отличные шансы на второе место и ЛЧ. Опасения, что «железнодорожники» просядут по результатам после ухода Семина, не сбылись.

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Николичу лучше всего удается игра на контратаках, ради этого команда готова терпеть и обороняться даже, например, в матче с «Сочи». Семак знает об этом, поэтому интересно, какой футбол он выберет. Более осторожный, чтобы не давать Смолову и Камано убегать за спины защитникам, или же «Зенит» сыграет в привычном стиле с давлением на чужой половине? Встреча в первом круге закончилась 0:0 и получилась незрелищной, но тогда «Локо» все-таки играл по-другому. Здесь все-таки матч для «Зенита» чемпионский, при своих болельщиках питерцы наверняка захотят выиграть, причем выиграть красиво.

Для «Локомотива» игра в прошлом туре тоже была в свое удовольствие, хотя в первом тайме «Тамбов» не давал «железнодорожникам» развернуться. Но в итоге «Локо» забил 5 голов и с отличным настроением приехал в Санкт-Петербург. Все здоровы, восстановился после травмы Зе Луиш, конкуренция в группе атаки «Локо» сейчас сумасшедшая. Антон Миранчук, например, выходит только на замену. Игроки наверняка еще держат в голове предстоящий Евро, тому же Смолову важно забить больше Дзюбы в личной встрече. «Зенит» при своих болельщиках может на эмоциях полететь в атаку, игра может стать открытой. При таком сценарии обе команды должны забивать, это у них получается очень хорошо. БК Winline на это событие дает коэффициент 1,76.

Андрей Санталов

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