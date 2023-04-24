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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

«Газпром» придумал, как продавать ведущих игроков РПЛ в Европу

Стали известны детали будущего сотрудничества «Газпрома» и турецкого клуба «Бешикташ».

Зенит
БешикташПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает турецкое издание Fotospor, «Газпром» в рамках спонсорского соглашения намерен использовать турецкий клуб в качестве клуба-посредника для продажи ведущих игроков из РПЛ в европейские клубы. Планируется, что они будут переходить в «Бешикташ», после чего в следующее трансферное окно будут продаваться в европейские клубы.

Таким образом, европейским и российским клубам не придется взаимодействовать напрямую, что позволит обойти многие существующие санкционные ограничения. Среди первых возможных кандидатов источник называет игроков «Зенита» Малкома и Вендела, полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля и полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что «Газпром» получил права на название стадиона «Бешикташа». Ожидается, что сделка будет заключена на пять лет и за первые три года действия соглашения турецкий клуб получит 60 млн евро. Ранее правами на название стадиона владел британский оператор сотовой связи Vodafone, а стадион назывался Vodafone Park.

Также сообщалось, что «Газпром» финансово поможет «Бешикташу» осуществить трансфер Баринова из «Локомотива».

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