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12:42 (мск), источник: Sportmail.ru

«Чем я хуже Малкома и Клаудиньо?» Легионер «Химок» хочет получить паспорт РФ

Сербский защитник подмосковных «Химок» Никола Антич заявил, что не против получения российского гражданства. Об этом сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

«Задумывался ли я о получении паспорта России? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более Малком и Клаудиньо получили паспорт Российской Федерации, чем я хуже?» — сказал Антич.

Бразильцы Малком и Клаудиньо, выступающие за «Зенит», указом президента РФ Владимира Путина получили российские паспорта в феврале этого года.

Никола Антич стал игроком «Химок» в минувшем феврале, перейдя из солигорского «Шахтера». 29-летний серб сыграл за подмосковную команду семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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