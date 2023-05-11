«Чем я хуже Малкома и Клаудиньо?» Легионер «Химок» хочет получить паспорт РФ

«Задумывался ли я о получении паспорта России? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более Малком и Клаудиньо получили паспорт Российской Федерации, чем я хуже?» — сказал Антич.