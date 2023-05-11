«Чем я хуже Малкома и Клаудиньо?» Легионер «Химок» хочет получить паспорт РФ

«Задумывался ли я о получении паспорта России? Да, конечно. Без проблем хотелось бы получить российское гражданство. Этот паспорт никак не помешает. Тем более Малком и Клаудиньо получили паспорт Российской Федерации, чем я хуже?» — сказал Антич.
Бразильцы Малком и Клаудиньо, выступающие за «Зенит», указом президента РФ Владимира Путина получили российские паспорта в феврале этого года.
Никола Антич стал игроком «Химок» в минувшем феврале, перейдя из солигорского «Шахтера». 29-летний серб сыграл за подмосковную команду семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.