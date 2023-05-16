Бывший главный тренер «Химок» считает, что футболист может выпить два бокала пива после игры

«Поменял ли я свое отношение к алкоголю, когда стал тренером? Не поменял. Все мы люди. Вы же в день рождения можете выпить вино или пиво? Почему вы не можете выпить два бокала пива, когда в Германии это делают? Взяли бы дорогое пиво и выпили после игры, чтобы восстановиться. Почему нет? Это же круто. Дело в том, что у нас есть такая особенность, что мы не можем остановиться после пары бокалов. Если я буду запрещать игрокам пить, то они пойдут и все равно выпьют, потому что это жизнь. А если человек не пьет, то он и не будет. Я вообще до 27 лет практически не пил, потом прошел какое-то становление как футболист и уже потом мог позволить себе вино или пиво, оставаясь в адекватном состоянии. Я просто хочу, чтобы наши футболисты были профессионалами».

Будучи игроком, Гогниев становился чемпионом России в составе ЦСКА. По завершении карьеры был главным тренером «Алании» и «Химок».