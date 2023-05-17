Гогниев: Чистка зубов после тренировки дает плюс 40% к восстановлению

«Дисциплина должна быть в первую очередь на футбольном поле. В остальном футболисты — взрослые люди. Например, я скажу им не пить колу. При мне не будут, а выйдут на улицу и три банки выпьют. Я не могу запретить людям делать то, что они хотят. Хочешь — пей, но это вредно.



Или еще пример — чистка зубов. В Европе доказали, что чистка зубов после тренировки дает плюс 40 процентов к восстановлению, снижается травматизм. Но сейчас если дать футболисту из ФНЛ после тренировки зубную щетку, он посчитает тебя дебилом. Нельзя из-под палки всем давать зубные щетки. Надо сказать, что это научно доказано, хотите — делайте. Может быть, кто-то один прислушается, уже будет хорошо. Если нет, значит, им не надо. Значит, не достигли того уровня, чтобы в таком формате смотреть на футбол. Тот же Роналду разделяет сон, питание, там другой уровень!



В моей команде никто практиковал чистку зубов после тренировки, потому что не заставишь! Хотя заставлять не надо, надо доносить. Я скорее советовал. Говорил, что такая тема есть. Может быть, и есть такие, кто этому совету последовал. Я же не буду подходить к футболисту и спрашивать, почистил ли он зубы. Сами они мне не говорили. Если хоть один это делает, то уже приятно, потому что это на самом деле доказано. Насколько я знаю, Евгений Калешин применял такой метод в “Балтике”, — сказал Гогниев.