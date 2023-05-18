ЭСК РФС назвала ошибочным удаление игрока «Спартака»

«ЭСК усмотрела в данном эпизоде симуляцию игроком соперника Жаниу Бикелом серьезной травмы и не увидела безрассудного нарушения правил со стороны Денисова. Согласно выводам комиссии, Кукуляк должен был назначить штрафной за фол по неосторожности без предупреждения игроку “Спартака”. По остальным эпизодам, на которые “красно-белые” подали жалобу, ЭСК осталась на стороне арбитра», — говорится в сообщении.