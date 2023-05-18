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16:45 (мск), источник: Sportmail.ru

ЭСК РФС назвала ошибочным удаление игрока «Спартака»

Арбитр Кукуляк ошибочно удалил футболиста «Спартака» Денисова в матче РПЛ с «Химками».

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Источник: РИА "Новости"

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) назвала ошибочным решение арбитра Евгения Кукуляка в эпизоде с удалением полузащитника московского «Спартака» Даниила Денисова, сообщается на сайте РФС.

Денисов получил вторую желтую карточку в первом тайме игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с подмосковными «Химками» (1:1).

«ЭСК усмотрела в данном эпизоде симуляцию игроком соперника Жаниу Бикелом серьезной травмы и не увидела безрассудного нарушения правил со стороны Денисова. Согласно выводам комиссии, Кукуляк должен был назначить штрафной за фол по неосторожности без предупреждения игроку “Спартака”. По остальным эпизодам, на которые “красно-белые” подали жалобу, ЭСК осталась на стороне арбитра», — говорится в сообщении.

Химки
1:1
Первый тайм: 1:0
Спартак
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