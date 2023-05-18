Три аргентинца из «Оренбурга» могут перейти в «Локомотив»

Как сообщает источник, представитель 26-летнего аргентинца уже встречался с руководством московского клуба. Вслед за ним в «Локомотив» могут отправиться два других аргентинца «Оренбурга» — 24-летний полузащитник Габриэль Флорентин и 26-летний нападающий Брайан Мансилья. Тем не менее именно Вера пока является приоритетной трансферной целью «железнодорожников».

Вера, Флорентин и Мансилья пополнили состав «Оренбурга» летом 2022 года. На счету Вера 28 проведенных матчей, в которых он забил один гол и отдал шесть голевых передач. Флорентин сыграл 21 матч, забил три гола и отдал три передачи. У Мансильи 23 матча, три мяча и семь передач.