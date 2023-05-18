Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Брайтон
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Первый дивизион
19.05
Акрон
Алания
Все события
17:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный клуб «Химки» оштрафован на 100 тысяч рублей

«Химки» оштрафованы за неподобающее поведение команды.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Подмосковный футбольный клуб «Химки» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче 27‑го тура МИР Российской премьер‑лиги со «Спартаком».

«Болельщики “Спартака” в матче с “Химками” на секторе B2 скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи — штраф 20 тысяч рублей. Главный тренер “Химок” Андрей Талалаев вышел за пределы технической зоны — 10 тысяч рублей, за неподобающее поведение команды “Химки” — штраф 100 тысяч рублей», приводит слова главы контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца «Матч-ТВ».

«Химки» сыграл вничью со «Спартаком» на своем поле 1:1.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Де Брейне сказал Гвардиоле «заткнуться» во время матча
Налоговая полиция Португалии провела обыски стадионов ведущих клубов
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
15ЦСКА переиграл СКА в Москве в третьем матче финала Запада
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь