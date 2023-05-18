Подмосковный футбольный клуб «Химки» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды в матче 27‑го тура МИР Российской премьер‑лиги со «Спартаком».

«Болельщики “Спартака” в матче с “Химками” на секторе B2 скандировали оскорбительные выражения в адрес главного судьи — штраф 20 тысяч рублей. Главный тренер “Химок” Андрей Талалаев вышел за пределы технической зоны — 10 тысяч рублей, за неподобающее поведение команды “Химки” — штраф 100 тысяч рублей», приводит слова главы контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца «Матч-ТВ».