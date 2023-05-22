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19:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист Дзюба выложил видео о себе с пафосной цитатой

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба опубликовал видео с нарезкой своих игровых моментов в телеграм-канале.

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«Собьешь меня с ног 19 раз? Я встану в 20-й. Скажешь, что у меня ничего не выйдет? Я сделаю своим долгом доказать тебе, что я могу. Я потерплю поражение, но не сдамся. Я проиграю, но в конце концов я выиграю. Я сумасшедший, когда дело доходит до того, чтобы стать лучшей версией себя», — говорится в ролике, который выложил футболист.

За полсезона в составе «Локомотива» Дзюба провел девять матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи. Недавно один из инсайдеров сообщал о вероятном продлении контракта нападающего с «Локомотивом».

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 Футболист Дзюба выложил видео о себе с пафосной цитатой
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