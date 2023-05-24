Александр Мостовой назвал трех лучших полузащитников РПЛ
Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выделил тройку лучших полузащитников чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
Бывший игрок «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой выделил тройку лучших полузащитников чемпионата России по итогам сезона-2022/23.
«В России есть некоторая нехватка качественных полузащитников. Обязательно нужно работать с такими игроками и развивать в нашем футболе. Сложно выделить лучшего полузащитника в РПЛ. Но очень выделяется Вендел. Он действительно лучший игрок на этой позиции. После идет Сперцян. С каждым годом он прибавляет и становится лучше. И еще можно выделить Барриоса», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24.
Вендел и Вильмар Барриос играют за «Зенит». Вендел забил 8 мячей в 25 встречах. Колумбийский полузащитник провел 26 матчей, забил 1 гол.
Эдуард Сперцян выступает за «Краснодар» и сборную Армении. Эдуард забил 10 голов в 26 матчах.