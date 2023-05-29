40-летний нападающий продлил контракт с «Торпедо»

«Не знаю, был ли это запланированный подарок ко дню рождения, надо спросить у клуба. Если хотели сделать подарок, то я за него очень благодарен. Хотя полагаю, что просто совпало с концом сезона. Долгих переговоров не было — встретились с руководством и тренером, желание было с обеих сторон. Сказал, что готов и дальше выступать за “Торпедо”, помогать. Пеп Клотет лестно отзывается обо мне? Мне очень приятно, что он так ко мне относится. Безусловно, его мнение было важным при принятии решения о новом контракте, руководство к нему прислушивается», — сказал Лебеденко.