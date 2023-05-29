40-летний нападающий продлил контракт с «Торпедо»
Игорь Лебеденко продлил контракт до конца сезона-2023/24.
Игорь Лебеденко продлил контракт до конца сезона-2023/24.
Игорь Лебеденко признался РИА Новости, что ему лестна поддержка со стороны главного тренера Пепа Клотета, который выступил за подписание с ним нового контракта.
«Не знаю, был ли это запланированный подарок ко дню рождения, надо спросить у клуба. Если хотели сделать подарок, то я за него очень благодарен. Хотя полагаю, что просто совпало с концом сезона. Долгих переговоров не было — встретились с руководством и тренером, желание было с обеих сторон. Сказал, что готов и дальше выступать за “Торпедо”, помогать. Пеп Клотет лестно отзывается обо мне? Мне очень приятно, что он так ко мне относится. Безусловно, его мнение было важным при принятии решения о новом контракте, руководство к нему прислушивается», — сказал Лебеденко.
27 мая форварду исполнилось 40 лет.
5 марта 2023 года в матче с «Краснодаром» Лебеденко забил самый возрастной гол (39 лет и 282 дня) в истории чемпионатов России.
Игорь Лебеденко дебютировал в чемпионатах России в 2002 году в составе своего нынешнего клуба «Торпедо». Также Лебеденко играл за «Локомотив», «Сатурн», «Ростов», «Рубин» и «Терек».