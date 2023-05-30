Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал вызов в сборную Бразилии
Форвард клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Малколм отреагировал на вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.
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Форвард клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Малколм отреагировал на вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.
«Благодарен за еще одну возможность представлять мою страну… Суперсчастлив и мотивирован», — написал Малком в своих социальных сетях.
17 июня бразильцы сыграют против сборной Гвинеи, а 20 июня они встретятся со сборной Сенегала.
В текущем сезоне 26-летний Малком забил за «Зенит» 23 гола в ворота соперников и отдал семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет 27 миллионов евро.