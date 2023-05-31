Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Рома
Футбол. Зарубежный
28.05
Валенсия
Эспаньол
22
Футбол. Зарубежный
28.05
Райо Вальекано
Вильярреал
21
Футбол. Зарубежный
28.05
Ювентус
Милан
01
Футбол. Зарубежный
2.06
Сассуоло
Фиорентина
Футбол. Первый дивизион
3.06
СКА-Хабаровск
Арсенал
Все события
13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак высказался об отношении к заключительным матчам

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о значении заключительных матчей чемпионата России. В субботу, 3 июня, «Зенит» проведет игру с «Факелом».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Какое у вас настроение перед заключительным матчем сезона с «Факелом», который для «Зенита» фактически ничего не решает? В последних матчах «Зенит» выступает без значительного числа легионеров — что скажете об игре российским составом?

— Что касается игры, насчет того, что ничего не решает — не соглашусь. Много раз говорил и буду говорить, что главная движущая сила и мотивация для любого нашего футболиста — победа в каждом матче. Отношение к последним матчам, движение и сама игра — понравились. Не хватает определенных взаимодействий, качества в завершении, надежности в обороне. Но и контроль мяча, и преимущество, с которыми команда играла в непростых выездных матчах с «Сочи» и «Оренбургом», а также дома с «Краснодаром», — нас устраивают. Понимаем, над чем нужно работать, и смотрим за игрой тех футболистов, которые не так часто попадают в стартовый состав в чемпионате. Каждый матч — в копилочку наработки игровых связей и получения игровой практики, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта России выступил с заявлением после трагедии в Ростове
Стало известно, сколько зарабатывают маскоты в НБА
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь