Сергей Семак высказался об отношении к заключительным матчам

— Что касается игры, насчет того, что ничего не решает — не соглашусь. Много раз говорил и буду говорить, что главная движущая сила и мотивация для любого нашего футболиста — победа в каждом матче. Отношение к последним матчам, движение и сама игра — понравились. Не хватает определенных взаимодействий, качества в завершении, надежности в обороне. Но и контроль мяча, и преимущество, с которыми команда играла в непростых выездных матчах с «Сочи» и «Оренбургом», а также дома с «Краснодаром», — нас устраивают. Понимаем, над чем нужно работать, и смотрим за игрой тех футболистов, которые не так часто попадают в стартовый состав в чемпионате. Каждый матч — в копилочку наработки игровых связей и получения игровой практики, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».