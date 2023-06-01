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12:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты «Ростова» навестили пострадавших при обрушении трибуны

Игроки футбольного клуба «Ростов» навестили в больницах детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщает официальный телеграм-канал команды.

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Источник: Официальный страница ФК "Ростов" в VK

К пострадавшим пришли несколько футболистов «Ростова», среди которых были защитники Виктор Мелехин и Андрей Лангович.

«Очень душевно пообщались с мальчишками и пожелали скорейшего выздоровления. Ждем вас на поле, пацаны, поправляйтесь», — написано в сообщении клуба.

Во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу на территории Гребного канала из-за порыва шквалистого ветра обрушилась трибуна. Погибла женщина, пострадали более 35 человек. По данным пресс-службы Минздрава России, один взрослый и четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок — в крайне тяжелом состоянии.

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