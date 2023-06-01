Футболисты «Ростова» навестили пострадавших при обрушении трибуны
Игроки футбольного клуба «Ростов» навестили в больницах детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщает официальный телеграм-канал команды.
Игроки футбольного клуба «Ростов» навестили в больницах детей, пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону, сообщает официальный телеграм-канал команды.
К пострадавшим пришли несколько футболистов «Ростова», среди которых были защитники Виктор Мелехин и Андрей Лангович.
«Очень душевно пообщались с мальчишками и пожелали скорейшего выздоровления. Ждем вас на поле, пацаны, поправляйтесь», — написано в сообщении клуба.
Во вторник вечером во время школьных соревнований по футболу на территории Гребного канала из-за порыва шквалистого ветра обрушилась трибуна. Погибла женщина, пострадали более 35 человек. По данным пресс-службы Минздрава России, один взрослый и четыре ребенка находятся в тяжелом состоянии, еще один ребенок — в крайне тяжелом состоянии.